Пьер де Голль заявил, что США хотят размыть суверенитет Европы Внук де Голля: стратегия США - размыть суверенитет в Европе и вызвать раскол

Москва8 мая Вести.Стратегия США заключается в том, чтобы размыть идею суверенитета внутри Европы. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что стратегия США не изменилась при президентстве Дональда Трампа, который постоянно пытается вызывать хаос, чтобы разделять и властвовать.

Трамп производит впечатление легкомысленного человека, чьи высказывания постоянно меняются. Он играет на хаосе, чтобы вызвать раскол, разделять и властвовать. Я считаю, что стратегия США предельно ясна. Она заключается в том, чтобы размыть любую идею суверенитета в каждой европейской стране, вызвать раскол внутри самой Европы, чтобы легче ее поглотить рассказал де Голль

Ранее де Голль заявил, что размещение ядерного оружия у границ РФ будет иметь исключительно негативные последствия.