Москва8 мая Вести.Планы США состоят в том, чтобы заменить европейскую технократию на ту, которая будет играть по их правилам. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что такая политика США причиняет ущерб европейским странам.

США - это крупнейший производитель нефти. Не забывайте, что нынешний кризис в Иране в значительной степени отвечает их интересам, поскольку цены на нефть растут, доллар ослабевает, что делает американский долг гораздо более привлекательным. И каждый раз, когда возникает кризис, финансовые рынки покупают американский доллар, что также служит для рефинансирования американского долга, который является колоссальным и уже превысил 40 триллионов долларов. Итак, все это чрезвычайно хорошо продуманная игра. Это - умная игра, несмотря на неосторожные заявления и меняющуюся риторику. Я считаю, что стратегия здесь совершенно ясна: заменить европейскую технократию Брюсселя технократией по американским правилам рассказал де Голль

Ранее внук Шарля де Голля заявил, что большим страхом США является возможный союз Европы и России.