Внук де Голля заявил о зависимости Франции от доброй воли США

Москва8 мая Вести.Франция полностью зависит от доброй воли США. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

По словам внука генерала де Голля, Франция отказалась от своего суверенитета и независимости в рамках НАТО, она зависит от США в военных ресурсах, бюджете и политических решениях.

[Франция] отказалась от своего суверенитета и в том числе от своей независимости в рамках НАТО. Франция полностью зависит от доброй воли США как в плане военных ресурсов, так и в плане бюджета и политических решений, которые могли бы обеспечить суверенитет в области обороны и безопасности вообще. Франция отказалась от своей души, продала ее НАТО, технократии заявил Пьер де Голль

Ранее он заявил, что военные учения "Орион-26", прошедшие на северо-востоке Франции, – спектакль и кино времен холодной войны.