Москва8 мая Вести.Большинство французского населения больше не верит центральным средствам массовой информации. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер.

По словам внука генерала де Голля, сейчас всего 23–25% французов верят информации, появляющейся в центральных СМИ.

Французское население в целом больше не верит центральным СМИ, потому что знает, что СМИ контролируются определенными семьями, определенным промышленным и финансовым аппаратом, что существует, я бы сказал, государственный официальный дискурс, и все, что не вписывается в единую линию мышления, подвергается цензуре. Я полагаю, что лишь 25% или 23% французского населения верят политическому дискурсу центральных СМИ. В США этот показатель еще ниже. Поэтому люди, естественно, сами ищут информацию. Знаете, искренность чувствуется, аргументы играют роль. Когда вас бесконечно пичкают однобокой информацией, всегда в одном и том же ключе, а факты показывают вам прямо противоположное, вы перестаете верить в эту риторику и ищете что-то другое заявил Пьер де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что жители Франции и других стран Европы осознали, что им лгали про COVID-19 и Украину, а сейчас врут про Иран и американскую культуру.