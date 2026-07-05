Москва5 июл Вести.Лишь 25% французов доверяют национальным СМИ в вопросах освещения обстановки на Украине, заявил внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, сообщает ТАСС.

Так, Париж закрыл глаза на теракт украинских боевиков в Старобельске.

Только 25% французов верят тому, что им говорят в этих медиа, которые замолчали эту трагедию. Французы также очень хорошо знают, что трагедия в этом общежитии колледжа в России по природе та же, что и трагедия с маленькими девочками, убитыми в Иране, та же, что и трагедия в Газе приводит ТАСС слова Пьера де Голля

По его мнению, граждане Франции понимают, что им лгут. При этом СМИ участвуют в идеологической войне, целью которой является создание ложного образа России.

Пьер де Голль заявил о намерении переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство.