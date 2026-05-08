Москва8 мая Вести.Сегодня французы задушены пропагандой и избытком проблем, которые заставляют их замыкаться в себе и сосредотачиваться на индивидуализме. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что французское общество страдает от утраты фундаментальных ценностей.

Сегодня французы просто задушены пропагандой, этим избытком навязанных проблем, которые заставляют их замыкаться в себе, в своем индивидуализме. Это пороки современного общества потребления. Прежде всего, французы страдают от утраты фундаментальных ценностей, которые являются основой нашего общества, семьи, религии, духовности, того, что оставили нам наши бабушки и дедушки, которые являются хранителями традиций. Традиционные ценности - это абсолютно необходимо. Все эти ценности присутствуют в многополярном мире, они присутствуют среди выходцев из других стран, присутствуют в сегодняшней традиционной Франции. И вот в чем заключается настоящая Франция - это традиционные ценности, это разнообразие, это обогащение культуры, это любознательность рассказал де Голль

Он также назвал ослабление французской технократии одной из целей стратегии США.