Москва8 мая Вести.Жители Франции и других стран Европы осознали, что им много лгали. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер.

По словам внука генерала де Голля, европейцам врали про украинский конфликт и COVID-19, а сейчас врут про войну на Ближнем Востоке и американскую культуру.

Французы и европейцы осознали, что им много лгали, что им лгали о COVID-19, что им лгали о войне на Украине, что им лгут сейчас о войне в Иране, что им лгут о так называемом американском экономическом чуде, о так называемой американской культуре, которая, я бы сказал, льет воду только на свою мельницу и душит разнообразие, душит культурное богатство других стран, чтобы лучше служить себе. Времена меняются, и я верю в этот перелом. Мы с женой, мой кузен, мы видим много иностранцев, представителей разных народов, много людей, ведущих традиционный образ жизни во Франции. Богатые семьи и семьи с более скромным достатком – все говорят нам: "Франция не такая. Это не то, что мы думаем, это не то, что мы чувствуем, это не то, во что мы верим". И перед лицом лжи, перед лицом иллюзии, перед лицом повседневных реалий эти убеждения становятся все более важными. Я уверен, что они возобладают, и мы вернемся к моральному, интеллектуальному равновесию и интеллектуальной ответственности. Я убежден, что те технократии, которые сегодня находятся у власти, не смогут удержаться, потому что им нечего предложить сказал Пьер де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что каждой европейской стране необходимо вернуть свой суверенитет, чтобы установить сбалансированные и здоровые отношения.