Москва8 мая Вести.Пришло время бороться с европейской "мафией". Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он заявил, что европейцы ведут себя безответственно.

Я считаю, что европейцы ведут себя безответственно. Со стороны НАТО мы видим чудовищную беспечность. И я считаю, что настал момент бороться с этой мафией, с этой европейской технократической мафией, которая действительно подвергает нас опасности. Я считаю, что момент настал, и БРИКС, и многополярный мир вообще представляются здоровой и заслуживающей доверия альтернативой сказал де Голль

Отвечая на вопрос, реальна ли перспектива вступления Франции в БРИКС, он заявил, что это необходимо сделать.

Знаете, это очевидно и необходимо, чтобы вырваться из лап этой европейской технократии, которая навязывает нам европейское право. Французского права больше не существует. Мы погрязли в процедурах, в европейских правилах, которые душат всякий предпринимательский дух, всякую креативность, душат занятость, всякую инициативу как во Франции, так и в других европейских странах. Это не либерализм, это даже не настоящий капитализм. Мы находимся в условиях капитализма, сговора и контроля, управляемого немногими в интересах немногих. Поэтому это необходимость отметил де Голль

Ранее он заявил, что каждой европейской стране нужно вернуть свой суверенитет.