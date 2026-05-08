Внук де Голля рассказал о потенциале союза России и ЕС Пьер де Голль: союз Европы и РФ был бы серьезным конкурентом США

Москва8 мая Вести.Союз России и Европы стал бы серьезным конкурентом для США. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что американские структуры для предотвращения создания мощной Европы начали проникать в нее с 1960-х годов.

Европейский промышленный, политический и дипломатический блок из 800 миллионов человек, если бы он был единым, сильным и был союзником России, то есть обладал не только дипломатической силой, но и запасами сырья, представлял бы с его промышленностью, инновациями и потенциалом слишком сильную и опасную экономическую мощь, был бы серьезным конкурентом для американцев. И американцы с 60-х годов начали проникать в Европу, чтобы превратить ее в федеративную структуру, вроде Соединенных Штатов Европы сказал Пьер де Голль

Он подчеркнул, что в планах американского лидера Дональда Трампа тоже предусмотрено подавление Европы.

Атлантисты стремятся разрушить национальное единство, уничтожить суверенитет и сделать так, чтобы страны не были сильными, чтобы они были разобщенными и подчинялись американским рыночным правилам. Я считаю, что именно в этом и заключается стратегия Трампа. Он хочет зажать Европу в тиски, задушить ее политически и экономически, чтобы сделать ее зависимой от США рассказал де Голль

Как также заявлял Пьер де Голль, в планы Вашингтона входит размытие суверенитета Европы, чтобы вызывать в ней раскол.