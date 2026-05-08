Внук де Голля указал на очевидность невозможности выхода США из НАТО Пьер де Голль: США создают видимость своего ухода из НАТО

Москва8 мая Вести.Соединенные Штаты только создают видимость своего ухода из НАТО, чтобы подтолкнуть европейские страны к закупке американского вооружения. Об этом внук первого президента Пятой французской республики Пьер де Голль высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, почти две трети европейских расходов на вооружение сегодня приходится на американское оружие.

Американцы на самом деле ведут игру в своих интересах, то есть они создают видимость того, что уходят из НАТО, чтобы подтолкнуть европейские страны к максимальным расходам на вооружение, конечно, на американское вооружение. Вы ведь знаете, что 60% расходов европейских стран на закупку вооружений приходится на американское оружие. Поэтому они создают видимость того, что уходят, оставаясь на месте. Ведь очевидно, что американцы никогда не уйдут из НАТО объяснил де Голль

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще продолжает вести боевые действия, благодаря поставкам американского оружия, которое у Вашингтона приобретают участники НАТО из числа европейских стран.