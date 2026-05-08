Внук де Голля рассказал об изменившейся политике НАТО в сторону агрессии Пьер де Голль: НАТО превратилась в военный блок агрессивного завоевания

Москва8 мая Вести.НАТО из инструмента дипломатии и политического равновесия превратилась в орудие страха и агрессивного завоевания. Такое мнение внук первого президента Пятой республики Пьер де Голль высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Организация Североатлантического договора была создана в 1945 году как механизм защиты на случай возможной ядерной войны.

Но в то время это был своего рода инструмент дипломатии и политического равновесия. Сейчас же блок превратился в инструмент агрессивного завоевания, инструмент страха, призванный поработить нации и подвести всех под гегемонию НАТО сказал де Голль

Ранее сообщалось, что НАТО предпринимает активные шаги по ускоренному развитию военной инфраструктуры и наращиванию боевого потенциала в непосредственной близости от границ Калининградской области.