Москва8 маяВести.НАТО из инструмента дипломатии и политического равновесия превратилась в орудие страха и агрессивного завоевания. Такое мнение внук первого президента Пятой республики Пьер де Голль высказал в интервью ИС "Вести".
По его словам, Организация Североатлантического договора была создана в 1945 году как механизм защиты на случай возможной ядерной войны.
Но в то время это был своего рода инструмент дипломатии и политического равновесия. Сейчас же блок превратился в инструмент агрессивного завоевания, инструмент страха, призванный поработить нации и подвести всех под гегемонию НАТОсказал де Голль
Ранее сообщалось, что НАТО предпринимает активные шаги по ускоренному развитию военной инфраструктуры и наращиванию боевого потенциала в непосредственной близости от границ Калининградской области.