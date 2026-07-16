Совбез России: за последние 25 лет НАТО развязала более 30 военных авантюр Замсекретаря СБ РФ: за четверть века НАТО развязала свыше 30 военных авантюр

Москва16 июл Вести.На совести НАТО развязывание свыше 30 военных кампаний в течение последних 25 лет, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Масштабные военные операции альянса потребовали материальных затрат в триллионы долларов, отметил он в интервью ТАСС.

Развязано на разных континентах более 30 военно-террористических конфликтов подчеркнул Коков

Замсекретаря добавил, что эти "авантюры" проводились под прикрытием высоких принципов демократии, гуманизма, соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом.

Представитель Совбеза также напомнил, что первоначальной задачей организации было обеспечение коллективной обороны и поддержание мира и безопасности в Североатлантическом регионе. Согласно договору от 1949 года, государства-участники обязались урегулировать все международные споры мирными средствами и воздерживаться от применения силы.

Однако факты свидетельствуют об обратном резюмировал собеседник агентства

Ранее внук бывшего президента Франции (1959–1969 гг.) Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о попытке Североатлантического альянса втянуть Россию в прямой конфликт.