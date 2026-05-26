Внук Шарля де Голля заявил о попытке НАТО и ЕС втянуть Россию в войну Пьер де Голль: цель удара ВСУ по Старобельску - втянуть Россию в войну с НАТО

Москва26 мая Вести.Ударом по зданию колледжа в Старобельске Россию пытаются втянуть в прямой конфликт с НАТО. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" внук первого президента Франции Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

Как отметило издание InfoBRICS, в НАТО помогали украинским боевикам в нанесении удара по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике.

НАТО и особенно Еврокомиссия хотят найти предлог, чтобы спровоцировать Третью мировую войну и втянуть в нее Россию. Я думаю, что Россия была очень осторожна, не подвергая бомбардировкам гражданское население. Но сейчас Запад пытается использовать любую возможность, любой предлог, чтобы сделать конфликт всемирным считает Пьер де Голль

Де Голль-младший принимает участие в проходящем в Подмосковье первом Международном форуме по безопасности. На полях этого форума государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал об отражении белорусскими военными пролетов украинских БПЛА.