Внук де Голля объяснил, почему для него важно участие в форуме по безопасности Пьер де Голль объяснил важность участия в форуме по безопасности в Москве

Москва8 мая Вести.Участие в Междурнародном форуме по безопасности в Москве важно, потому что на нем будет обсуждаться построение более справедливого миропорядка. Такое мнение ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что новые центры дипломатии сегодня не хотят соблюдать правила "старого" мира, который живет правилами Холодной войны.

Для нас очень важно участвовать в этой международной конференции по безопасности, потому что формируется новый многополярный мир, который не хочет войны, не хочет этой агрессивной и безответственной политики, проводимой технократами, и который выступает за сбалансированные отношения между государствами. Мир, где представлены жизненно важные интересы наций, где страны уважают культуру, идентичность, религии, этническое разнообразие, предпочитают общаться друг с другом, договариваться, самостоятельно выбирать партнеров. Такова реальность нового мира. Сегодня существуют новые центры дипломатии, которые активно действуют и не хотят старого мира, мира противостояния времен холодной войны. В ходе этой конференции представители 130 стран обсудят, как построить новый мир, более справедливый, сбалансированный и здоровый. Мир, где будут процветать отношения между государствами в интересах народов рассказал де Голль

Он также подчеркнул важность противостояния пропаганде лжи в рамках информационной войны.

Это [появление нового справедливого мира] чрезвычайно важно для противодействия лживой и разрушительной пропаганде, а также стремлению технократической элиты вести войны, чтобы сохранить свое существование и заполнить политический вакуум. Очень важно, чтобы мы были там все вместе для построения этого нового мира, свободного от войн и процветающего. Это и будет темой конференции рассказал де Голль

Ранее Пьер де Голль завил, что политику правительства Франции сейчас поддерживает только 20% населения страны.