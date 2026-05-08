Москва8 мая Вести.Размещение ядерных ракет у границ РФ не будет способствовать установлению нормальных отношения с соседями Франции. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он поделился ощущением, что европейская технократия не заботится о своем народе и своих соседях, а интересуется только тем, как удержать власть.

Я не думаю, что размещение ядерных ракет у границ России, что НАТО все равно сделает, поможет восстановить условия равновесия, процветания и нормальных отношений с нашими соседями. Все это делается так, как будто европейская технократия совершенно не заботится о народе, совершенно не заботится о своих соседях и не интересуется ничем, кроме как удержанием власти. То есть, это система, которая самовоспроизводится, но делает это в ущерб мировой безопасности, в ущерб интересам нации рассказал де Голль

Ранее де Голль заявил, что для США НАТО является курицей, которая несет золотые яйца.