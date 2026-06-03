К концу года у ВТБ будет 28 точек продаж в Новороссии Зампред ВТБ заявил, что к концу года у банка будет 28 точек продаж в Новороссии

Москва3 июн Вести.К концу 2026 года у ВТБ будет 28 точек продаж в Новороссии. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

По его словам, на присоединенных территориях банк выстраивает свою работу так же, как и во всех других регионах и субъектах страны.

Для нас не имеет никакой разницы, клиент с новых территорий или с исторических территорий России. Для нас это все – Россия. Ну а то, что мы развиваем нашу филиальную сеть, это, об этом все прекрасно знают. К концу этого года у нас уже будет 28 точек продаж на территории Новороссии. Начинали мы с одной. Буквально за полтора-два года мы дошли до 28. 28-я будет открыта, видимо, к концу лета, началу осени этого года. Будем двигаться, посмотрим, что дальше. Понятно, что есть еще территории, которые не под контролем Российской Федерации. И когда они будут под контролем Российской Федерации, мы тоже будем на них разворачивать наши точки, будем разворачивать наше присутствие сказал Бортников

Также он добавил, что ВТБ старается анализировать потребность бизнеса и соответствующим образом идти ему навстречу.

Если говорить о том, как мы идем навстречу, мы, естественно, отслеживаем все потребности в части стоимости денег. То есть как изменяется ставка, процентная ставка по конечному кредиту. Могу, кстати, по этому поводу сказать следующее, что мы с прошлого апреля ставку по кредитам, по категориям, всем категориям заемщикам снизили на 4,5%. Это тоже одна из таких положительных тенденций. Ну и с учетом, опять же, денежно-кредитной политики Центрального банка, я надеюсь, что эта история будет продолжаться в позитивном таком ключе сказал зампред ВТБ

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что на международной арене российский бизнес чувствует себя намного лучше, чем четыре года назад.