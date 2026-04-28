В ВТБ сообщили о планах по оптимизации расходов к 2027 году ВТБ планирует сэкономить 10 млрд рублей на оптимизации расходов в 2027 году

Москва28 апр Вести.Чистая прибыль ВТБ за первый квартал превысила 132 миллиарда рублей. Это следует из отчета банка по международным стандартам. Положительно повлияло на финансовые результаты присоединение Почта Банка. В компании ожидается оптимизация расходов, которая появится к 2027 году, рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя группы ВТБ Дмитрий Пьянов.

Любое присоединение дает синергию по расходам. Примерно 40% базы - это сотрудники головного офиса и сотрудники классических клиентских центров. То есть будет оптимизация расходов, которая проявится в полном объеме, наверное, в 2027 году. Это около 10 миллиардов рублей экономии ... Это то достижение, которое в финансовых результатах будет заметно нашим акционерам и инвесторам сказал Пьянов

Ранее в ВТБ сообщили о готовности взаимодействовать с маркетплейсами и их банками.