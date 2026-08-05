Минобрнауки: более половины выпускников школ поступят на бюджет в 2026 году

Минобрнауки опровергло сообщения о дефиците бюджетных мест для абитуриентов Минобрнауки: более половины выпускников школ поступят на бюджет в 2026 году

Москва5 авг Вести.В рамках приемной кампании 2026 года более половины выпускников 11-х классов российских школ смогут поступить в высшие учебные заведения на бесплатной основе. Об этом 5 августа официально сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В текущем году университетам страны выделена 620 481 бюджетная ставка (что превышает показатели прошлого года), из которых 446 692 предназначены для программ базового высшего образования, бакалавриата и специалитета.

Комментарий ведомства последовал в ответ на сообщения в социальных сетях о якобы невозможности зачисления на бюджет абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ из-за высокой конкуренции с олимпиадниками, сообщает РИА Новости.

В Минобрнауки подчеркнули, что для решения этой проблемы контрольные цифры приема были дополнительно увеличены в ведущих вузах страны, включая МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ и Финансовый университет.