В школах по поручению Путина будут изучать советские фильмы из списка ста лучших Путин поручил изучать в школах отечественные фильмы из списка ста лучших

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин распорядился начать изучение в школах советских и российских художественных фильмов из списка ста лучших с обязательным последующим обсуждением.

Данный пункт включен в перечень, размещенный на сайте Кремля.

Минпросвещения России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить использование 100 лучших советских и российских художественных фильмов при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе предусмотрев обязательное обсуждение этих фильмов с учетом изучаемых тем говорится в тексте документа

Исполнение поручения возложено на министра просвещения Сергея Кравцова и руководителей регионов России.

Ранее кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о работе над списком 100 фильмов для молодежи. По его словам, в основу создания перечня лег принцип, аналогичный преподаванию литературы: авторы отобрали 50 режиссеров-классиков отечественного кино и включили по две их работы.