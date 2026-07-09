Москва9 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа об учреждении "Российского Пушкинского общества". Текст поручения размещен на официальном сайте Кремля.

Подготовить… проект указа президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество" говорится в документе

Кроме того, в числе поручений Владимира Путина содержится пункт о подготовке предложений, направленных на государственную поддержку издания и распространения художественной литературы на языках народов России.

Реализовать все эти меры необходимо до 1 декабря 2026 года.