Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов Путин утвердил создание Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Москва14 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, чтобы объединить усилия для достижения технологического лидерства страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" говорится в тексте указа

Согласно указу, организация создана для объединения усилий государства и общества в достижении технологического лидерства России, содействия изобретательству и рационализаторству, их популяризации, а также поддержки и внедрения инженерно-технических инициатив.

Правительству поручено заложить бюджетные ассигнования на субсидии организации, включая финансирование работы ее региональных отделений. Минобрнауки совместно с Росимуществом должны обеспечить размещение головной организации в Москве, а ее региональных отделений - в субъектах РФ.

