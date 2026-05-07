Москва7 маяВести.В Санкт-Петербурге будет создан музей истории строительства метро, соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургской администрации.
На встрече с трудовым коллективом Петербургского метрополитена, которому губернатор передал Почетный знак "За успехи в труде", Беглов отметил, что метро является городским достоянием, и о его истории обязательно нужно рассказывать.
Дал поручение создать музей истории ленинградского-петербургского метро и его строительства. В ближайшее время рассмотрим эти планыприводятся в сообщении слова Александра Беглова
В новом музее, по мнению губернатора, можно разместить информацию об истории создания самого глубокого в мире транспортного каркаса мегаполиса, о первостроителях Ленинградского метро и трудовых династиях, а также показать модели проходческих щитов и другого горного оборудования.