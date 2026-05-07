Музей истории и строительства метро будет создан в Петербурге

В Петербурге появится музей городского метро Музей истории и строительства метро будет создан в Петербурге

Москва7 мая Вести.В Санкт-Петербурге будет создан музей истории строительства метро, соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургской администрации.

На встрече с трудовым коллективом Петербургского метрополитена, которому губернатор передал Почетный знак "За успехи в труде", Беглов отметил, что метро является городским достоянием, и о его истории обязательно нужно рассказывать.

Дал поручение создать музей истории ленинградского-петербургского метро и его строительства. В ближайшее время рассмотрим эти планы приводятся в сообщении слова Александра Беглова

В новом музее, по мнению губернатора, можно разместить информацию об истории создания самого глубокого в мире транспортного каркаса мегаполиса, о первостроителях Ленинградского метро и трудовых династиях, а также показать модели проходческих щитов и другого горного оборудования.