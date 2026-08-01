Александр Беглов назвал лучшего в истории Петербурга градоначальника Беглов считает Меншикова лучшим губернатором в истории Петербурга

Москва1 авг Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что лучшим в истории города губернатором был сподвижник Петра I Александр Меншиков. Об этом он рассказал ТАСС.

Александр Данилович Меншиков, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Эту историческую личность зачем-то измазали художественными вымыслами заявил Беглов

Нужно не подсматривать в замочную скважину, а признавать реальные заслуги, отметил нынешний глава города.

Беглов назвал Меншикова опытнейшим во всех отношениях управленцем, внесшим наибольший вклад в развитие и становление Петербурга. Вместе с Петром Великим он начинал осваивать территории.

Город, безусловно, обязан ему своим славным будущим. Александр Данилович, уверен, достоин уважения. И памятника! сказал Беглов

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга установить памятник первому генерал-губернатору города Александру Меншикову.