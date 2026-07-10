Патрушев назвал самого выдающегося российского правителя Патрушев рассказал, кого из российских правителей считает самым выдающимся

Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС "Вести" рассказал, кого из российских правителей считает самым выдающимся.

По словам Патрушева, ему импонируют успехи в руководстве Екатерины Великой.

При ней наибольший территориальный прирост получало наше государство, очень сильно развивалось наше государство и так далее сказал помощник президента

Он также отметил вклад в достижения Российской империи основателя российского флота Петра I. Говоря о советском периоде, Патрушев остановился на личностях Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

[Период руководства] Ленина – переломный момент вообще в нашей истории. Каждый может оценивать его по-своему. Но государство-то было сломано. Период был сложнейший. А Сталин, я считаю, что самый сильный руководитель. При нем ВВП в Советском Союзе имело рост ежегодный примерно 14%, причем с учетом военного периода. Ни одна страна в мире такого роста никогда не имела. И мы знаем, что нужно было защититься от тех угроз, которые были, они были реальны, создали ядерное оружие и так далее рассказал председатель Морской коллегии

Также в интервью ИС "Вести" Патрушев заявил: нацизм не ликвидирован, как многие думали, он начинает процветать, и это необходимо пресечь.