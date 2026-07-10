Москва10 июлВести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, глава наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев в интервью ИС "Вести" рассказал, каким главным качествам его научили тренеры по волейболу.
Патрушев назвал имена некоторых своих тренеров, среди них Юрий Кафтырев и Валентина Алексеева. По его словам, они воспитали в спортсменах те навыки, которые пригодились в жизни и работе.
Целеустремленность и умение работать в коллективе, достигать цели. Они нас учили, и мы выигрывали чемпионаты города в спортшколе. Они нас настраивали. Не всегда же все складывается благополучно. Бывают проблемы. Все равно надо преодолеть, решить задачуподелился помощник президента
Ранее Николай Патрушев рассказал, что продолжает давать себе физические нагрузки и три раза в неделю играет в волейбол.