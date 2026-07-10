Патрушев рассказал, что тренеры по волейболу научили его целеустремленности

Патрушев рассказал, благодаря кому научился целеустремленности Патрушев рассказал, что тренеры по волейболу научили его целеустремленности

Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, глава наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев в интервью ИС "Вести" рассказал, каким главным качествам его научили тренеры по волейболу.

Патрушев назвал имена некоторых своих тренеров, среди них Юрий Кафтырев и Валентина Алексеева. По его словам, они воспитали в спортсменах те навыки, которые пригодились в жизни и работе.

Целеустремленность и умение работать в коллективе, достигать цели. Они нас учили, и мы выигрывали чемпионаты города в спортшколе. Они нас настраивали. Не всегда же все складывается благополучно. Бывают проблемы. Все равно надо преодолеть, решить задачу поделился помощник президента

Ранее Николай Патрушев рассказал, что продолжает давать себе физические нагрузки и три раза в неделю играет в волейбол.