Патрушев заявил, что благодарен позитивным случайностям в своей карьере Николай Патрушев о своей карьере: ни о чем не жалею

Москва10 июл Вести.Позитивные случайности сыграли свою роль на каждом из этапов карьерного пути Николая Патрушева. Об этом сам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Многие вещи происходили случайно. И, наверное, эта случайность превратилась в закономерность, которая мне помогала. Поэтому я благодарен тому, что вот такие позитивные случайности в моей жизни были. И это было, когда я и пришел в волейбол, это было, когда я учился в институте, это было, когда я уже работал на кафедре, а мне предложили идти на службу в КГБ заявил Патрушев

В прежних интервью Патрушев рассказывал, что, получив образование в Ленинградском кораблестроительном институте, работал в особом конструкторском бюро при вузе. Там выполнялись заказы для ВМФ в интересах Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР.

По словам Патрушева, та работа его вполне устраивала. И когда ему предложили сотрудничать с органами безопасности, то он тщательно обдумывал это предложение.