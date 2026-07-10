Москва10 июлВести.Позитивные случайности сыграли свою роль на каждом из этапов карьерного пути Николая Патрушева. Об этом сам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.
Многие вещи происходили случайно. И, наверное, эта случайность превратилась в закономерность, которая мне помогала. Поэтому я благодарен тому, что вот такие позитивные случайности в моей жизни были. И это было, когда я и пришел в волейбол, это было, когда я учился в институте, это было, когда я уже работал на кафедре, а мне предложили идти на службу в КГБзаявил Патрушев
В прежних интервью Патрушев рассказывал, что, получив образование в Ленинградском кораблестроительном институте, работал в особом конструкторском бюро при вузе. Там выполнялись заказы для ВМФ в интересах Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР.
По словам Патрушева, та работа его вполне устраивала. И когда ему предложили сотрудничать с органами безопасности, то он тщательно обдумывал это предложение.
Я думал: почему я, почему должен идти? Пошел. Тоже ни о чем не жалею, и действительно все хорошо. Мне предложили уже, когда я заканчивал [вуз], тоже не сразу, сказали: "Иди подумай". Я подумал и говорю: "Хорошо". Работал я в ОКБ в институте, которое занималось производством техники для ГРУ военно-морского флота. Работа была интересная. И когда стал говорить, что ухожу, мне говорили: "Брось, не надо, что там делать, смотри, как у нас интересно". А действительно интересно былорассказал он