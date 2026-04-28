Морколлегия РФ сообщила о переговорах Патрушева с руководством флота Египта

Патрушев обсудил с командующим ВМС Египта сотрудничество в военно-морской сфере Морколлегия РФ сообщила о переговорах Патрушева с руководством флота Египта

Москва28 апр Вести.Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел переговоры с командующим Военно-морскими силами Египта. Согласно официальному сообщению ведомства, в центре внимания сторон находились вопросы обмена опытом по ключевым направлениям военно-морской деятельности.

В ходе встречи обсуждалось расширение взаимодействия между флотами двух стран, включая техническое сотрудничество и координацию усилий в акваториях Средиземного и Красного морей. Переговоры подчеркивают стратегический характер партнерства Москвы и Каира в сфере обеспечения морской безопасности и укрепления стабильности в регионе.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении регулярных контактов по линии военно-морских ведомств.