Москва28 апрВести.Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел переговоры с командующим Военно-морскими силами Египта. Согласно официальному сообщению ведомства, в центре внимания сторон находились вопросы обмена опытом по ключевым направлениям военно-морской деятельности.
В ходе встречи обсуждалось расширение взаимодействия между флотами двух стран, включая техническое сотрудничество и координацию усилий в акваториях Средиземного и Красного морей. Переговоры подчеркивают стратегический характер партнерства Москвы и Каира в сфере обеспечения морской безопасности и укрепления стабильности в регионе.
Стороны выразили заинтересованность в продолжении регулярных контактов по линии военно-морских ведомств.