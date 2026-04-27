Патрушев и ас-Сиси в Каире обсудили вопросы безопасности торгового судоходства

Патрушев и президент Египта ас-Сиси обсудили безопасность торгового судоходства Патрушев и ас-Сиси в Каире обсудили вопросы безопасности торгового судоходства

Москва27 апр Вести.В Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с помощником президента России, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым.

Как уточнила пресс-служба Морской коллегии, основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в сфере обеспечения безопасности торгового судоходства.

Затронут широкий спектр тем двустороннего сотрудничества в области обеспечения стабильности и безопасности торгового судоходства, а также совместного участия в стратегических логистических проектах говорится в сообщении

Также в ходе встречи Патрушев передал ас-Сиси приветствие от президента России Владимира Путина.

В конце марта этого года Николай Патрушев отметил развитие морской науки и технологий на фоне санкций.