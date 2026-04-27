Москва27 апрВести.В Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с помощником президента России, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым.
Как уточнила пресс-служба Морской коллегии, основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в сфере обеспечения безопасности торгового судоходства.
Затронут широкий спектр тем двустороннего сотрудничества в области обеспечения стабильности и безопасности торгового судоходства, а также совместного участия в стратегических логистических проектахговорится в сообщении
Также в ходе встречи Патрушев передал ас-Сиси приветствие от президента России Владимира Путина.
В конце марта этого года Николай Патрушев отметил развитие морской науки и технологий на фоне санкций.