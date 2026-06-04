Мазепин высоко оценил выступление ватерполистов РФ на соревнованиях Мазепин: ватерполисты РФ хорошо выступили на международных соревнованиях

Москва4 июн Вести.Сборная ватерполистов России достойно выступила на международных соревнованиях, заявил ИС "Вести" глава Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

В то же время он признал, что в выступлениях атлетов сказывается и отсутствие опыта, и волнение, вызванное возвращением после нескольких лет отсутствия на состязаниях.

Я оцениваю [выступление спортсменов] очень высоко, особенно выступление женской команды, которая заняла первое место на выход в высший дивизион. Они выиграли в финале у китайцев сказал Мазепин

Ранее Мазепин заявил, что ватерполисты России встретили решение Международной федерации водных видов спорта о своем допуске на международные соревнования под своим флагом и гимном с радостью.

Позднее женская сборная России по водному поло обыграла Китай со счетом 18:17 в финальном матче второго дивизиона Кубка мира. Это был первый международный турнир, где спортсменки выступали с национальной символикой.