Москва4 июнВести.Сборная ватерполистов России достойно выступила на международных соревнованиях, заявил ИС "Вести" глава Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
В то же время он признал, что в выступлениях атлетов сказывается и отсутствие опыта, и волнение, вызванное возвращением после нескольких лет отсутствия на состязаниях.
Я оцениваю [выступление спортсменов] очень высоко, особенно выступление женской команды, которая заняла первое место на выход в высший дивизион. Они выиграли в финале у китайцевсказал Мазепин
Ранее Мазепин заявил, что ватерполисты России встретили решение Международной федерации водных видов спорта о своем допуске на международные соревнования под своим флагом и гимном с радостью.
Позднее женская сборная России по водному поло обыграла Китай со счетом 18:17 в финальном матче второго дивизиона Кубка мира. Это был первый международный турнир, где спортсменки выступали с национальной символикой.