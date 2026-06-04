Москва4 июн Вести.Главное для Санкт-Петербурга – привлечение инвестиции. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор города Александр Беглов.

Он напомнил, что за 2025 год город привлек 1 триллион 735 миллиардов инвестиций. Этот объем денежных средств дал толчок к развитию "северной столицы".

Очень главное для города, конечно, и привлечение инвестиций. Вот если взять прошлый год, то город привлек 1 триллион 735 миллиардов инвестиций. Это большой объем, который дал еще дополнительный толчок к развитию нашего города. Но город принимает инвестиции не все, скажем так, поскольку территория наша не такая большая, как у других субъектов федерации. Здесь не построишь сталеплавильный завод или какие-то крупные промышленные предприятия. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы наши уже существующие предприятия развивались, модернизировались сказал Беглов

Кроме того, по словам губернатора, благодаря инвестициям развиваются высокотехнологичные производства.

Это IT-технологии, робототехника, о чем говорил наш президент. Мы сегодня развиваем, вчера буквально с Денисом Валентиновичем Мантуровым открыли соответствующий завод по производству специальной робототехники для наших промышленных предприятий. Поэтому у нас очень хорошо развит кластер беспилотной авиации, катера беспилотные. Мы здесь практически, можно сказать, первые в нашей стране. Умные технологии развиваются, поэтому промышленность хорошо развивается отметил он

Ранее стало известно, что российский промышленный сектор по итогам первых четырех месяцев 2026 года продемонстрировал умеренный подъем, основным драйвером которого остаются обрабатывающие производства.