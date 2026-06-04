Москва4 июн Вести.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется построить пять новых разводных мостов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил губернатор города Александр Беглов.

"В нашем плане – это пять мостов: четыре разводных моста в Санкт-Петербурге, один – в Ленинградской области, который тоже связан, потому что Санкт-Петербург и Ленинградская область развиваются как единая агломерация транспортная по поручению президента. Один мост мы уже строим – разводной Большой Смоленский мост. Буквально завтра будем закладывать уже второй – следующий мост в составе широтной магистрали скоростного движения