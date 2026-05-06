В Петербурге могут создать программу для школьников, желающих посетить Соловки

Беглов выступил за создание программы для школьников, желающих посетить Соловки В Петербурге могут создать программу для школьников, желающих посетить Соловки

Москва6 мая Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил за создание культурно-образовательной программы для школьников города, которые хотели бы посетить Соловки. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Накануне у него прошла встреча с главой Архангельской области Александром Цыбульским. По ее итогам Беглов и выступил с подобным предложением.

Александр Беглов предложил разработать культурно-образовательную программу и для петербургских школьников, желающих посетить Соловки написано в сообщении

Подразумевается, что все мероприятия войдут в совместный план по подготовке к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецких островах. Он будет отмечаться в 2029 году.