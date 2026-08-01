Москва1 авгВести.В Координационном центре правительства прошло совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. Участники обсудили реализацию запланированных мероприятий, а также выполнение поручений правительства, связанных с сохранением объектов культурного наследия, сообщается на сайте правительства РФ.
По указу президента Владимира Владимировича Путина в 2029 году наша страна будет отмечать 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. В рамках подготовки к юбилею идет большая межведомственная работарассказал председательствующий на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко
На проект, помимо ранее предусмотренных бюджетных средств, выделяются и дополнительные. Они будут направлены на создание инфраструктуры для комфортной жизни в поселке Соловецком.
По словам Чернышенко, на днях президент России подписал указ о наделении Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага дополнительными полномочиями.
Председатель совета фонда Андрей Гуц рассказал о работе по реставрации объектов культурного наследия, строительству и реконструкции инфраструктурных объектов. Также решается вопрос о капитальном ремонте многоквартирных домов.
В рамках национального проекта "Молодежь и дети" проводится капитальный ремонт здания детского сада, сообщил первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. На следующий год запланирован ремонт здания школы.
Регион будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.