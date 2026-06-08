Москва8 июн Вести.Необходимо внедрение механизмов, позволяющих жителям России напрямую финансово участвовать в софинансировании проектов благоустройства. Такое поручение дал на оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьерам поручено в том числе "внедрить механизмы, которые позволят всем гражданам напрямую участвовать в софинансировании проектов по улучшению облика родного края".

Совместно с институтами развития, с Агентством стратегических инициатив необходимо подготовить соответствующую нормативную базу поручил председатель правительства РФ

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в России 10 миллионов человек приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства. Он подчеркнул, что это показывает неравнодушие людей к месту, где они живут.