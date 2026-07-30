Москва30 июл Вести.Упор при благоустройстве территорий в Московской области идет на желания местных жителей, что становится возможно благодаря тесному контакту с населением. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мы всегда делаем упор на том, что хотят жители, и любое благоустройство, как любые работы в городе, идут всегда хорошо, когда есть тесный контакт с жителями. Мы делаем концепции, обсуждаем с горожанами, что сделать: фонтан, набережную, качели