Москва18 июн Вести.В России следует ввести единые стандарты озеленения придомовых территорий. Такое мнение высказала в интервью ИС "Вести" заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что обратилась с этой инициативой в Минстрой. По ее словам, сейчас жильцы домов делают озеленение по своему усмотрению, которое "очень разное". Единые правила сделают озеленение более качественным, считает парламентарий.

У нас действительно достаточно большое количество времени уже реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. Мы видим, как преобразились наши города, потому что не только там идут деньги на благоустройство, еще создаются новые современные стандарты. Например, если раньше было достаточно просто сделать какую-нибудь красивую набережную, то теперь очень важно, чтобы она была функциональной, чтобы там люди находили себе какие-то занятия по душе. И в каждом у нас регионе созданы проектные центры, и там как раз профессионалы, они помогают муниципалитетам создавать эту красоту на общественных пространствах. А дворы у нас тут во многом забыты. Там немножко этот проект их касается, там можно, в случае, если люди выиграли вот эту возможность сделать там какие-то лавочки, какое-то освещение. Но не более того, вот озеленение вот в этот перечный работ вообще не входит. Каждый делает его по собственному усмотрению. Часто это усмотрение, оно очень разное, да, управляющая компания считает красивым одно, там одна группа жильцов, другое, вторая группа жильцов, третья отметила Разворотнева

Депутат пояснила, что стандарты в первую очередь касаются муниципалитетов и управляющих компаний – как им взаимодействовать с жильцами, как помогать им материалами и рекомендациями.

Предложение мое в Минстрой заключалось в том числе, чтобы организовать какие-то онлайн-курсы для желающих, дать какие-то образцы, как это можно сделать красиво. Потому что вот на нашем придомовой территории, конечно, есть прекрасные варианты… Об этом речь идет, о создании такой вот системы поддержки для активных людей. Люди сделают все сами, и такой эффект будет просто кумулятивный, потому что там нужен минимум денег. А дворы преобразятся у нас, когда мы начнем этим заниматься системно по всей стране рассказала Разворотнева

При этом депутат отметила, что поддержка нужна прежде всего на муниципальном уровне, а в Москве – на уровне управ и префектур. Им за такую работу можно было бы оказывать поддержку на федеральном уровне, выделяя гранты.

Ранее было названо самое подходящее растение для озеленения городских балконов. Им оказалась петуния гибридная. По словам главного садовника Ботанического сада МГУ Антона Дубенюка, стоит отдавать предпочтение неприхотливым и устойчивым к жаре растениям.