В Госдуме предложили ввести сертификаты на адаптацию жилья для пожилых В ГД предложили выдавать пожилым сертификаты на адаптацию жилья

Москва14 авг Вести.Группа депутатов фракции "Новые люди" предложила ввести федеральный сертификат на адаптацию жилья для граждан старшего поколения. Письмо с инициативой, направленное министру труда и социальной защиты Антону Котякову, есть в распоряжении ТАСС.

Авторы предложения считают, что пожилым людям может становиться сложнее пользоваться жильем из-за высоких порогов, отсутствия поручней и других препятствий. При этом, по мнению депутатов, для повышения безопасности часто достаточно адаптировать отдельные элементы квартиры.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения федерального сертификата на адаптацию жилого помещения для граждан старшего поколения, имеющих подтвержденную потребность в таком приспособлении говорится в письме

Предполагается, что сертификат можно будет использовать для оплаты необходимых конкретному человеку работ и оборудования. В частности, речь идет об установке поручней, повышении безопасности ванной комнаты и устранении опасных перепадов высоты.

При этом авторы инициативы предлагают учитывать не только возраст гражданина, но и его фактическое состояние. Необходимый объем адаптации жилья, согласно предложению, должен определяться после оценки условий проживания человека.