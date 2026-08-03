Эксперт Калинина призвала прописать в едином стандарте тишины все источники шума Эксперт Калинина: в едином стандарте тишины надо прописать не только шум стройки

Москва3 авг Вести.Единый стандарт тишины по ночам должен включать в себя все источники шума, а не только строительство и ремонтные работы, заявила ИС "Вести" главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина.

По ее словам, нередко громкие звуки исходят от ресторанов, парикмахерских и других точек.

Должны быть прописаны [в законе] все, кто нам сегодня мешает или не дает комфортно просто отдыхать и жить в своих квартирах, в своих домах, садовых обществах. Мы говорим о том, что сегодня необходимо обязательно, если вы открываете в многоквартирных домах парикмахерские, где шумит постоянно техника, если это питейные заведения, должна быть определенная шумоизоляция, должна быть обязательно проставлена категория какая, и до какого времени возможны шумовые сильные, даже разговоры под окнами - это не всегда для больного человека хорошо или для ребенка отметила Калинина

Ограничения должны касаться и садовых обществ, считает эксперт.

Там тоже должна быть обязательно прописана каждая точка по тишине, когда и что, и сколько можно и где гулять. Мы не говорим, что сегодня необходимо, знаете, вот прямо запретить всем и вся. Мы говорим о том, что должны быть меры, правила общежития прописаны для каждой категории, где эта шумовая история продолжается и мешает людям жить хорошо, комфортно заявила она

Ранее в Госдуме предложили ввести единый запрет на проведение ремонтных и других шумных работ в многоквартирных домах с 22.00 до 8.00.