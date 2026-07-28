В Госдуме предложили законопроект о едином запрете на ремонт ночью

В Госдуме предложили установить единый стандарт для режима тишины В Госдуме предложили законопроект о едином запрете на ремонт ночью

Москва28 июл Вести.Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ввести единый запрет на проведение ремонтных и других шумных работ в многоквартирных домах с 22.00 до 8.00. Об этом следует из законопроекта, который есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы России. В указанный период предлагается запретить проведение в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов ремонта, переустройства и перепланировки с использованием оборудования и инструментов, создающих шум.

Ограничение также будет распространяться на работы по капитальному ремонту зданий, а также благоустройству и содержанию придомовой территории.

При этом предлагаемый запрет не затронет аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, ликвидацию последствий стихийных бедствий, а также работы, прекращение которых может создать угрозу жизни или безопасности людей.

В случае принятия законопроекта, уже внесенного Госдуму, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

О введении единого стандарта закона о режиме тишины стало известно в конце января. Тогда с инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.