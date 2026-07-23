Москва23 июлВести.Депутаты ЛДПР и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается исключить возможность получения микрозаймов в ночное время. Документ размещен в думской электронной базе.
Проект дополняет закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", запрещая заключать договоры и выдавать микрозаймы с 22:00 до 6:00 по местному времени.
Авторы проекта заявляют, что мера направлена на защиту граждан от импульсивных финансовых решений и снижение риска мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время.
Введение временного ограничения на оформление микрозаймов в ночное время позволит создать дополнительный период для осмысления гражданином совершаемых действий, снизит влияние фактора срочности, активно используемого мошенникамиговорится в пояснительной записке
Законопроект не потребует дополнительных расходов и не ограничивает право граждан на получение микрозайма.
Предлагаемое регулирование не ограничивает право граждан на получение микрозаймаподчеркивают авторы законопроекта
Около 13% всех микрозаймов оформляется ночью, заявляют парламентарии, ссылаясь на исследования. В это время из-за усталости человеку сложнее объективно оценивать последствия своих финансовых решений, чем могут пользоваться мошенники.