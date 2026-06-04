В Госдуме предложили легализовать ночные прицелы для защиты от БПЛА

В Думе предложили разрешить ночные прицелы для защиты от дронов В Госдуме предложили легализовать ночные прицелы для защиты от БПЛА

Москва4 июн Вести.Депутаты Госдумы РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагают разрешить установку ночных прицелов на гражданском и служебном оружии. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

По мнению парламентариев, в случае принятия этого законодательного новшества россияне смогут более эффективно защищаться от беспилотников.

Данные изменения позволят повысить эффективность применения оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотными воздушными судами, особенно в темное время суток, за счет возможности использования на оружии прицелов (прицельных комплексов) ночного видения говорится в пояснительной записке к законопроекту

Кроме того, депутаты предложили разрешить производство пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж для охоты. Уточняется, что требования для его приобретения и использования будут аналогичны гражданскому охотничьему огнестрельному оружию.