Проект о защите нефтяных платформ в Каспийском море от атак БПЛА внесли в ГД

Москва16 апр Вести.Законопроект о порядке защиты нефтегазовых объектов, расположенных в акватории Каспийского моря, от атак дронов внесла на рассмотрение в Госдуму инициативная группа во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым, сообщило РИА Новости.

Проектом федерального закона предусматривается, что… вокруг таких объектов (морских нефтяных платформ в Каспийском море - ред.) устанавливаются зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратам отметили в пояснительной записке

Такие зоны составят не более 500 м от внешнего края искусственных островов или сооружений. Законопроектом предусматривается право подразделений, защищающих такие объекты, на противодействие БПЛА в зонах безопасности.