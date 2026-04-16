Москва16 апрВести.Законопроект о порядке защиты нефтегазовых объектов, расположенных в акватории Каспийского моря, от атак дронов внесла на рассмотрение в Госдуму инициативная группа во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым, сообщило РИА Новости.
Проектом федерального закона предусматривается, что… вокруг таких объектов (морских нефтяных платформ в Каспийском море - ред.) устанавливаются зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратамотметили в пояснительной записке
Такие зоны составят не более 500 м от внешнего края искусственных островов или сооружений. Законопроектом предусматривается право подразделений, защищающих такие объекты, на противодействие БПЛА в зонах безопасности.