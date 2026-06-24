Юрист рассказал о способах налаживания контроля за соблюдением закона о тишине Юрист Крохин: проблему закона о тишине можно вывести из замкнутого круга

Москва24 июн Вести.Региональные ведомства, контролирующие соблюдение режима тишины, сами же выдают застройщикам разрешение на работы. Так при согласовании строительных работ в жилых зонах создается конфликт интересов. Об этом заявил ИС "Вести" юрист, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

В каждом регионе РФ уже действуют законы о тишине. Вопросы строительных норм и стандартов также регламентируются действующим федеральным законодательством. Однако местные надзорные органы "не выполняют функцию защиты прав населения", указал эксперт.

Если говорить о каком-то быстром решении, все эти органы, о которых мы говорим и которые не дорабатывают, — это прерогатива исполнительной власти. Правительство, региональные власти должны поставить во главу угла интересы своего населения. То есть, не должно быть так, что стройка, надо побыстрее до конца года сдать, у нас миллионы квадратных метров… Есть проблема надзора, это не замкнутый круг. Так было сделано примерно 15 лет назад. Необходимо, чтобы такие надзорные органы, будь то Государственный строительный надзор, Роспотребнадзор, были федеральными сказал Крохин

Кроме того, отметил он, оперативно фиксировать нарушения позволит наличие шумомера в патрульных машинах. Также контроль за соблюдением тишины может обеспечить аналог "муниципальной милиции" – в 1990-х годах служба занималась административными правонарушениями.