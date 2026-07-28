В Госдуме предложили принять закон о риелторской деятельности Депутат Крашенинников предложил принять закон о риелторской деятельности

Москва28 июл Вести.В России необходимо принять закон, регулирующий деятельность риелторов, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.

Необходимо законодательно повысить ответственность участников рынка недвижимости, отметил депутат.

Риелторы работают напрямую с гражданами, потому должны нести полноценную ответственность за свои действия, а не просто выступать посредниками в сделках без должного контроля с возможностью уклонения от выполнения обязательств, пояснил Крашенинников.

Закон необходим для обеспечения прозрачности и защиты интересов потребителей, считает депутат.

По его словам, добросовестные участники рынка недвижимости в целом поддерживают предложение о введении подобного закона. Однако существуют и другие мнения, которые требуют тщательного изучения и проработки.

Между тем обманувший двоих покупателей земли риелтор предстанет перед судом на Сахалине.