Москва28 июлВести.В России необходимо принять закон, регулирующий деятельность риелторов, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.
Необходимо законодательно повысить ответственность участников рынка недвижимости, отметил депутат.
Риелторы работают напрямую с гражданами, потому должны нести полноценную ответственность за свои действия, а не просто выступать посредниками в сделках без должного контроля с возможностью уклонения от выполнения обязательств, пояснил Крашенинников.
Закон необходим для обеспечения прозрачности и защиты интересов потребителей, считает депутат.
По его словам, добросовестные участники рынка недвижимости в целом поддерживают предложение о введении подобного закона. Однако существуют и другие мнения, которые требуют тщательного изучения и проработки.
Между тем обманувший двоих покупателей земли риелтор предстанет перед судом на Сахалине.