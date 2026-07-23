Эксперт по ЖКХ Бондарь дал советы тем, кому не дает спать уличное освещение

Эксперт дал советы тем, кому не дает спать яркий свет от фонарей и вывесок Эксперт по ЖКХ Бондарь дал советы тем, кому не дает спать уличное освещение

Москва23 июл Вести.Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь порекомендовал россиянам, которым мешает спать уличное освещение, обратиться к коммунальщикам с просьбой установить козырек или шторку, защищающие от прямых лучей в окна. Соответствующие заявления он сделал в комментарии ИС "Вести".

По его словам, принцип мирной дипломатии скорее решит проблему, чем бюрократический путь, требующий замеров через обращение в соответствующие службы надзора.

Эксперт напомнил, что в каждом регионе доступны порталы для подобных жалоб: в Москве —"Наш город", в Подмосковье —"Добродел", а для всей страны можно использовать "Госуслуги. Решаем вместе".

Я рекомендую каждому писать обращение, но не с формулировкой: "Вы знаете, свет превышает допустимые нормы СанПиН" и так далее. Я предлагаю действовать немножко с другой стороны, попросить установить какой-нибудь козырек или шторку, может быть, изменить угол наклона светильника, так как прямой луч попадает вам в окна. То есть не действовать с позиции, что нарушены какие-то правила СанПиН. Они, конечно, могут быть, но для этого могут потребоваться замеры через обращение в Роспотребнадзор — очень долгая бюрократическая цепочка, которая, на мой взгляд, может измотать людей. Они, в конце концов, плюнут, купят шторы блэкаут и не будут заниматься этой проблемой предупредил Бондарь

Эксперт также дал рекомендации на случай, если мешает свет от рекламной вывески.

Попросите, например, управляющего в этом магазине, спокойно объясните ему проблему, что вам мешает свет от его вывески. И, на мой взгляд, часто бизнес может пойти навстречу. Например, поставить какой-то таймер, который будет отключать эту вывеску в положенные часы — это с 23:00 до 7:00 утра. И таким образом конфликт решится посоветовал он

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