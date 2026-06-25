Эксперт по ЖКХ обратил внимание на важность соблюдения режима тишины на даче Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о режиме тишины летом на даче

Москва25 июн Вести.Лето на даче – прекрасное время, но там тоже необходимо соблюдать режим тишины, сообщил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Световой день… никак не меняет действующих правил. Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного сказал эксперт

Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки режима тишины. Так, в Московской области шума не должно быть с 21.00 до 08.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные. Кроме того, есть дневной перерыв – с 13.00 до 15.00.

Общие санитарные нормативы, утверждённые в СанПиН 1.2.3685-21, тоже напоминают, что ночью за пределами дома должно быть тихо отметил Бондарь

Правила, установленные в конкретном поселке, эксперт посоветовал искать на сайте местной администрации или региональных порталах госуслуг. Они также могут быть прописаны в уставе садового товарищества. А если сосед мешает, сначала лучше просто спокойно с ним поговорить и только потом обращаться к председателю товарищества.