Психолог объяснила, как шесть соток могут успокоить нервную систему

Психолог рассказала, что дача благотворно влияет на нервную систему Психолог объяснила, как шесть соток могут успокоить нервную систему

Москва26 мая Вести.Психолог Анна Болгова рассказала в интервью "Вести-Томск" о влиянии дачи на нервную систему.

По ее словам, приезд на участок снимает стресс, помогая человеку отключиться от информационного шума.

Кроме того, дачная работа способствует выработке дофамина – гормона счастья и удовольствия, поскольку она понятна человеку и ведет к предсказуемым результатам.

Наш мозг любит, когда мы совершаем действие и получаем результаты – у человека есть дофаминовое подкрепление таких вещей. Когда видны результаты, это очень сильно успокаивает пояснила Болгова

Дачники работают в своем темпе – без спешки и суеты. Они ограничены шестью сотками, на которых можно двигаться размеренно, что разгружает нервную систему особенно у тревожных людей.

К тому же, дача и уход за растениями учат человека пребывать в позиции наблюдателя, который не может контролировать все вокруг, резюмировал специалист.