Москва26 маяВести.Психолог Анна Болгова рассказала в интервью "Вести-Томск" о влиянии дачи на нервную систему.
По ее словам, приезд на участок снимает стресс, помогая человеку отключиться от информационного шума.
Кроме того, дачная работа способствует выработке дофамина – гормона счастья и удовольствия, поскольку она понятна человеку и ведет к предсказуемым результатам.
Наш мозг любит, когда мы совершаем действие и получаем результаты – у человека есть дофаминовое подкрепление таких вещей. Когда видны результаты, это очень сильно успокаиваетпояснила Болгова
Дачники работают в своем темпе – без спешки и суеты. Они ограничены шестью сотками, на которых можно двигаться размеренно, что разгружает нервную систему особенно у тревожных людей.
К тому же, дача и уход за растениями учат человека пребывать в позиции наблюдателя, который не может контролировать все вокруг, резюмировал специалист.