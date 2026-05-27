Диетолог Карташова назвала продукт, который может помочь при стрессе

Москва27 мая Вести.Скумбрия может помогать организму справляться со стрессом благодаря высокому содержанию магния и омега-3. Об этом рассказала РИА Новости врач-диетолог Марина Карташова.

Скумбрия отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот​​​. В 200 граммах рыбы содержится почти половина дневной нормы магния. Этот микроэлемент действует как природный антистрессовый минерал сказала она

Карташова пояснила, что магний регулирует работу нервной системы, снижает возбудимость, помогает расслаблять мышцы и уменьшает физические проявления тревоги, включая дрожь в руках и учащенное сердцебиение. Специалист также отметила, что скумбрия является одним из лидеров среди доступных видов рыбы по содержанию омега-3.

Кроме того, диетолог рекомендовала обратить внимание на анчоусы. Она назвала их быстрой "скорой помощью" для нервной системы, поскольку полезным веществам из скумбрии требуется время для накопления в организме. Карташова уточнила, что в 200 граммах анчоусов содержатся два важных нутриента - триптофан и цинк. Триптофан в организме превращается в серотонин - нейромедиатор, связанный с хорошим настроением, чувством безопасности и сном. Цинк, в свою очередь, участвует в работе центральной нервной системы, помогает снижать тревожность и уменьшать негативные последствия длительного нервного перенапряжения.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Татарникова предупредила, что избыток чистого белка в рационе, например из-за частого употребления шашлыка, может негативно сказаться на здоровье.