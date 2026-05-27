Москва27 маяВести.Скумбрия может помогать организму справляться со стрессом благодаря высокому содержанию магния и омега-3. Об этом рассказала РИА Новости врач-диетолог Марина Карташова.
Скумбрия отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот. В 200 граммах рыбы содержится почти половина дневной нормы магния. Этот микроэлемент действует как природный антистрессовый минералсказала она
Карташова пояснила, что магний регулирует работу нервной системы, снижает возбудимость, помогает расслаблять мышцы и уменьшает физические проявления тревоги, включая дрожь в руках и учащенное сердцебиение. Специалист также отметила, что скумбрия является одним из лидеров среди доступных видов рыбы по содержанию омега-3.
Кроме того, диетолог рекомендовала обратить внимание на анчоусы. Она назвала их быстрой "скорой помощью" для нервной системы, поскольку полезным веществам из скумбрии требуется время для накопления в организме. Карташова уточнила, что в 200 граммах анчоусов содержатся два важных нутриента - триптофан и цинк. Триптофан в организме превращается в серотонин - нейромедиатор, связанный с хорошим настроением, чувством безопасности и сном. Цинк, в свою очередь, участвует в работе центральной нервной системы, помогает снижать тревожность и уменьшать негативные последствия длительного нервного перенапряжения.
