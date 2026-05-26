Москва26 мая Вести.Прием витамина D и магния может стать эффективным дополнением в терапии сахарного диабета, сообщила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако эксперт предупреждает, что перед употреблением добавок важно проконсультироваться с эндокринологом.

Специалист пояснила, что у пациентов со вторым типом диабета часто выявляется поливитаминная недостаточность. По словам врача, витамин D способен снизить гликированный гемоглобин, но только при условии его исходного дефицита в организме пациента.

В свою очередь, магний улучшает чувствительность к инсулину и снижает систолическое давление. В то же время Зарема Тен призвала не тратить средства на добавки с хромом, так как современные исследования показывают: его добавки дают клинически незначимое снижение глюкозы.