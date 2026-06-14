Москва14 июн Вести.Гибридная петуния – самое подходящее растение для озеленения городских балконов, рассказал ТАСС главный садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк.

В целом, по его словам, стоит отдавать предпочтение неприхотливым и устойчивым к жаре растениям.

На городских балконах лучше всего сажать гибридную петунию. Это самая устойчивая к жаре и городским условиям культура пояснил Дубенюк

Среди других подходящих для выращивания на балконах растений садовник назвал пеларгонию, в том числе зональную и плющелистную, а также бигонию клубневую, которая тоже очень устойчива к таким условиям.